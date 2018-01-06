Собаки спасли замерзавших в лесу школьников

Двое мальчиков, пропавших в городе Кушва Свердловской области, спустя сутки были найдены живыми в лесу. Как сообщает местное издание E1, друзьям удалось пережить ночь на морозе благодаря собакам.

Пятиклассники Ваня и Женя пропали 4 января. Дети пошли гулять с собаками в лес и не вернулись домой. Встревоженные родители обратились в полицию, и в городе развернули масштабные поиски, в которых участвовали более 150 полицейских, а также спасатели, казаки и волонтеры.

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Поисковая группа нашла Женю и Ваню на следующий день в лесу, в 30 километрах от города. Отряд во главе с начальником караула 206-й пожарно-спасательной части Леонидом Демченко увидел на снегу следы детских ног и собачьих лап, и по ним дошли до школьников. Дети рассказали, что во время прогулки одна из собак погналась за белкой, они побежали следом и заблудились.

По словам спасателей, за ночь мальчики едва не замерзли: костер развести они не смогли, потому что у них не было спичек. Согреться им помогали собаки. «Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз», — рассказал Демченко.

В данный момент оба пятиклассника находятся в больнице с обморожением ступней, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Сотрудники полиции выясняют, почему и при каких обстоятельствах приятели ушли из дома без сопровождения.

В июле 2017 года пропавшая девочка семь дней прожила в красноярской тайге. Вместе с матерью и старшими сестрами она ходила в лес за ягодами, но по пути отстала и заблудилась.

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