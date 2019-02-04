Потерявшийся на Чукотке американец полгода ждал депортации

Россия депортировала на родину американца Джона Мартина, которого обнаружили 1 августа в районе мыса Ньямби на Чукотке. Об этом мужчина сообщил на своем сайте.

«После почти шести недель пребывания в центре содержания под стражей (так Мартин называет центр временного содержания иностранных граждан города Москвы — прим. «Ленты.ру») российское правительство депортировало меня обратно в США», — написал он, отметив, что сейчас находится в Вашингтоне.

По словам путешественника, он до последнего момента не понимал, когда сможет вернуться на родину. За день до отправления на родину из посольства США мужчине сообщили, что в аэропорту Вашингтона его встретит друг.

В конце декабря нарушителя границы, проживающего в Анкоридже (Аляска), доставили в центр временного содержания иностранных граждан в Москве. Тогда сообщалось, что его отправят на родину после завершения подготовки всех документов.

3 августа представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Мартин заблудился в море и оказался на территории России «из-за сложных метеоусловий и отсутствия средств навигации».

Мужчина был обнаружен в районе мыса Ньямби на Чукотке 1 августа. Сам путешественник заявил, что хотел уплыть из США в Китай, но заблудился и попал в Россию. Примерно двумя неделями ранее вышел он начал сплав по реке Юкон на своей одноместной лодке, а затем вышел в открытое море.

Сайт Anchorage Daily News пишет, что в США Мартин не раз имел проблемы с законом. В частности, в 1995 году он был приговорен к восьми годам тюрьмы за секс с 15-летней приемной дочерью. А в 2014 году мужчину пытались привлечь к ответственности за гибель его подруги в ДТП. По версии обвинения, Мартин управлял автомобилем в нетрезвом виде. Присяжные тогда не смогли вынести вердикт, и дело закрыли.

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