Потерявшегося американца поймали на Чукотке и отправили домой

Гражданина США, которого обнаружили 1 августа в районе мыса Ньямби на Чукотке, доставили в Москву для депортации на родину. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления.

По данным источника, сейчас американца Джона Мартина доставили в центр временного содержания иностранных граждан города Москвы. После завершения подготовки всех документов его отправят на родину.

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Ранее в окружной больнице Чукотки рассказали, что мужчину обследовали в инфекционном отделении медучреждения, однако серьезных заболеваний у него не обнаружили. Глава Чукотки Роман Копин также подтвердил, что жизнь Мартина находится в безопасности.

3 августа представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Чукотском автономном округе американец Джон Мартин, проживающий в Анкоридже (Аляска), заблудился в море и оказался на территории России «из-за сложных метеоусловий и отсутствия средств навигации».

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