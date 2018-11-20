Ошибка навигатора заставила туристку выживать пять дней в пустыне

Навигатор Google Maps завел американскую туристку на несуществующую дорогу, в результате чего ей пришлось выживать в пустыне пять дней. Об этом сообщает газета Daily Express.

24-летняя студентка из штата Техас Амбер Ванхекке отправилась в путешествие по Гранд-Каньону в штате Аризона на машине. В качестве пункта назначения она забила Havasu Falls Trail в Google Maps. Однако навигатор привел ее на несуществующую дорогу.

«Я все равно свернула в надежде, что скоро увижу дорогу, — рассказала девушка. — Становилось темно, я подъехала к изгороди, но вокруг не было дорог. Я начала паниковать, потому что GPS перестал работать совсем».

Ванхекке добавила, что у нее кончился бензин, и ей пришлось ждать до утра, чтобы понять, где находится.

В итоге девушка провела в пустыне Аризоны пять дней, и, по ее рассказам, за все это время мимо проезжал только один грузовик, который не заметил ее машину в тени. Она питалась сухофруктами, орехами и лапшой, которую смогла приготовить на приборной панели своей машины в самое пекло.

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Устав ждать, что ее спасут, американка прошла 17 километров пешком, чтобы найти сигнал сети и отправить сообщение с телефона. Ей удалось позвонить в 911, и спустя 30 минут вертолет скорой помощи прибыл за ней. После спасения Ванхекке немедленно доставили в больницу. У девушки обезвоживание и солнечные ожоги на коже.

В июне в австралийском штате Квинсленд спасли туристку из Южной Кореи, которая потерялась в буше. Ей пришлось шесть дней выживать без еды и снаряжения. 25-летняя Чжухи Хан (Joohee Han) отправилась в одиночный поход к горе Тайсон. Она поднялась на гору, но сорвалась и потеряла сознание. Через пять часов туристка очнулась внизу. Она ползла через буш, пока не добралась до ущелья с водопадом, где шесть дней ждала помощи.

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