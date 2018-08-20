Туристка свалилась за борт и выжила благодаря песням

Пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. Об этом сообщает The Sun.

46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. «Она рассказала, что йога помогла ей выжить и также отметила, что пела, чтобы не замерзнуть ночью», — сообщил один из спасателей.

Лонгастафф упала в воду около полуночи и находилась примерно в ста километрах от берега, когда ее нашли. «Благодаря камерам видеонаблюдения мы выяснили точное время падения пассажирки и рассчитали место нахождения судна в этот момент», — уточнил представитель министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Дэвид Родас.

«Когда мы подплыли, британка размахивала руками в воде. Это настоящее чудо! Она выжила, упав с 20-метровой высоты и проплавав в море десять часов», — удивился капитан корабля Ловро Орескович.

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После спасения пассажирку госпитализировали в больницу города Пула, ее жизни ничего не угрожает.

В июле сотрудник круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line упал за борт и был замечен в океане персоналом судна компании Carnival Cruise Line спустя почти сутки. Ночью члены экипажа норвежского лайнера заметили, как их 33-летний коллега упал за борт, и сообщили об этом в службу спасения. Через десять минут на помощь вылетел поисковой самолет, однако найти мужчину удалось лишь спустя 22 часа в 21 морской миле от берега Кубы.

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