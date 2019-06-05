Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Ростовские спасатели случайно обнаружили семерых россиян на острове Комсомольский на реке Дон, которые доплыли туда с берега, но не смогли вплавь вернуться назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Отдыхающие были глухонемые, не могли никого позвать на помощь», — отметили в ведомстве.

Людей нашли в ходе планового рейда по местам массового отдыха у водоемов. С острова их эвакуировали.

В 2015 году иркутские полицейские смогли найти двух глухонемых мужчин, которые ушли в тайгу за грибами и потерялись. Их вывели из леса с помощью сигнальных ракет, которые запускали в воздух представители правоохранительных органов.

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