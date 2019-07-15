Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда.

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В материалах об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы говорится, что при формировании доходной части бюджета учтено сохранение на весь период «моратория».

Заморозку накопительной части пенсии ввели в 2014 году. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в конце 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года.

На время действия заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Раньше граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

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