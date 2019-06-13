Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Для индексации пенсий выше инфляции с 2020 года могут понадобиться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает ТАСС слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Как он уточнил, такой сценарий возможен, если темпы роста экономики будут низкими. По словам Кудрина, в 2020-2021 годах нужна более высокая индексация базовой пенсии.

«Насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать — это, мне кажется, остается вопросом. Для этого нужны более высокие темпы экономического роста», — сказал глава Счетной палаты.

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».

В то же время Кудрин считает, что в этом году темпы роста экономики в России не будут выше одного процента, а в 2020 году составят 1-2 процента.

Ранее Кудрин заявил, что пенсии необходимо повысить на четверть и более в реальном выражении. Также он отметил, что с учетом добровольной накопительной составляющей в мире пенсия составляет 60-70 процентов от заработка.

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