Россия будет выплачивать пенсии иностранцам

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам, которые прибыли на заработки из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Соответствующее соглашение было разработано еще в марте. Планируется, что члены ЕАЭС подпишут и ратифицируют документ до конца года.

Нововведения предполагают, что страна, в которой мигрант работал, делал взносы в пенсионный фонд и получил право на страховую пенсию по старости, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину либо переезда в другую страну ЕАЭС. Стаж, полученный на территории разных государств из ЕАЭС, будет суммироваться. Сейчас мигранты делают отчисления, однако выплат не получают.

По подсчетам Министерства труда, в 2020-2021 году на выплату пенсий по новым правилам понадобится около 166 миллионов рублей. В будущем сумма будет расти, поскольку отчисления после подписания договора будут накапливаться.

В России самое большое количество трудовых мигрантов и наивысшая средняя зарплата среди всех стран-членов ЕАЭС. Это может привести к тому, что россияне, заработавшие трудовой стаж за рубежом, получат пенсию гораздо ниже, чем могли бы получить при работе в России. Эксперты считают, что в таких случаях государство будет поднимать пенсии до уровня прожиточного минимума.

ЕАЭС был образован в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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