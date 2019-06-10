Названа главная причина отказа в оформлении пенсии

Самой частой причиной отказа в оформлении пенсии признали отсутствие оснований для ее досрочного назначения, пишет «Российская газета».

По данным ПФР, в 2018 году число отказов возросло с 125,4 до 170,5 тысячи случаев. При этом доля отказов по льготному выходу на пенсию составила примерно шесть процентов.

Отмечается, что на досрочную пенсию имеют право претендовать, в частности, граждане, которые работают на тяжелых и вредных производствах, медики и преподаватели.

Учитывается не только общий страховой стаж, но и необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ. Например, люди, занятые в подземных работах и горячих цехах, могут выйти на пенсию в 50 лет только в том случае, если они проработали именно на подземных работах не менее 10 лет.

Право льготного выхода на пенсию при наличии определенного страхового стажа также имеют опекуны инвалидов с детства. Срок стажа для мужчин составляет не менее 20 лет, для женщин — не менее 15 лет.

Кроме того, выйти на пенсию в 50 лет могут женщины, родившие пять и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.

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