Россияне оказались не готовы к дополнительной пенсии

Россияне отрицательно отнеслись к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование лаборатории «Левада-центра». Это может негативно отразиться на планах российских властей изменить систему пенсионных накоплений.

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Согласно результатам опроса, 63 процента респондентов не хотят, чтобы с их зарплат делались дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд. За идею дополнительных отчислений выступили 19 процентов опрошенных. Они хотели бы, чтобы в негосударственные пенсионные фонды шло от 1 до 5 процентов от их дохода. Порядка 10 процентов не против того, чтобы дополнительные отчисления были в размере 6 процентов и более. Таким образом, за идею дополнительных отчислений в целом выступают только 29 процентов респондентов.

Доля россиян, которые против введения дополнительных отчислений, примерно совпадает с долей жителей страны у которых нет сбережений. По информации «Левада-центра», их 65 процентов. Таким образом, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, у большинства принявших участие в опросе просто нет денег на дополнительные отчисления.

Российские власти разработали систему новой накопительной пенсионной модели, которая должна прийти на смену замороженной части, еще в 2016 году. Согласно задумке, работающие россияне будут добровольно отчислять деньги с зарплат на будущую пенсию сверх обязательных взносов, которые делает работодатель. Эти накопления будут собственностью человека, а не государства. Эту систему индивидуального пенсионного капитала хотели запустить в 2019 году, но ее обсуждение было решено заморозить. Причиной этого стала негативная реакция россиян на повышение пенсионного возраста в начале года.

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