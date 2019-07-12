Новую пенсионную реформу отложат

Публичное обсуждение проекта новой пенсионной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — может быть перенесено на следующий год. С такой инициативой выступил Центробанк, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Окончательное решение о сроках общественного обсуждения реформы пока не принято. ЦБ предлагает перенести его из-за несогласия с принципиальным моментом — добровольностью участия граждан в системе. Регулятор считает, что такой подход, предложенный Минфином по требованию президента Владимира Путина, лишает смысла всю идею.

Система ИПК предполагает, что граждане будут самостоятельно производить отчисления со своих доходов в негосударственные пенсионные фонды. Эти средства будут инвестироваться без участия государства и заменят собой нынешнюю накопительную часть пенсии, замороженную в 2014 году. Размер взносов будет варьироваться и повышаться от ноля процентов в первый год до шести — в шестой.

Изначально Минфин предлагал подключать к системе всех россиян, используя принцип согласия по умолчанию. Однако затем от такого подхода отказались после критики со стороны главы государства.

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