В России нашли способ увеличить пенсию

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) пришла к выводу, что развитие корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) позволит значительно увеличить размер пенсий в России. Об этом сообщают «Известия».

НАПФ предлагает включить в корпоративные программы ряд льгот и ввести систему софинансирования, при которой 2 процента взносов делает работник, еще столько же — работодатель, и 1 процент отчисляет государство. Также ассоциация считает, что выплаты по НПО не должны облагаться НДФЛ.

Это позволит вовлечь в корпоративные программы около 15 миллионов человек и увеличить размер пенсии до 56 процентов от заработка.

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