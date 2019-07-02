Россияне рассказали о желании работать на пенсии

Больше половины россиян хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.

Треть людей хотели бы продолжать работать по своей специальности, еще треть — перейти на более простую работу и неполный график, а 27,6 процента — получить дополнительное образование и найти удаленку. Чуть больше 27 процентов граждан вообще не хотели бы работать на пенсии, а 16,6 процентов еще не задумывались об этом.

Большинство желающих продолжать трудовую деятельность хотели бы делать это в государственной компании, 7,4 процента — в частной, почти 16 процентов хотели бы открыть свое дело, 23,2 — работать из дома, а чуть больше 19 процентов хотят заниматься чем-то другим.

Около 70 процентов уверены, что пожилые люди полностью зависят от начальства в вопросах трудоустройства. В Роструде считают, что работодатели зачастую опираются на стереотипы в вопросах найма людей старшего поколения. Большинство предпочитают более энергичных сотрудников, однако в строящем долгосрочные планы бизнесе востребованы соискатели старше 45 лет ввиду уровня их ответственности и чувства долга.

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