Российский сенатор рассказал о замедляющей старение работе на пенсии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил желание россиян работать после достижения пенсионного возраста тем, что «работающий человек стареет медленнее». Об этом он заявил в эфире НСН.

Комментируя результаты опроса Роструда, согласно которым более половины россиян хотят продолжать работать после пенсии, Джабаров отметил, что такое желание ему понятно.

«На пенсию сложно прожить, а потом, современные условия и достижения медицины позволяют поддерживать свою форму долго. Думаю, оставаться в строю — это нормальное человеческое желание», — сказал сенатор в эфире радиостанции.

Ранее, 2 июля, Роструд провел опрос и узнал, что треть россиян на пенсии намерены освоить новую профессию и работать из дома, еще треть — перейти на более простую работу и неполный график, а оставшаяся часть — остаться в своей специальности.

В Роструде считают, что работодатели зачастую опираются на стереотипы в вопросах найма людей старшего поколения. Большинство предпочитают более энергичных сотрудников, однако в строящем долгосрочные планы бизнесе востребованы соискатели старше 45 лет ввиду уровня их ответственности и чувства долга.

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