Россиянам пересчитали пенсии по-новому

Пенсионный фонд России (ПФР) произвел пересчет неработающим пенсионерам, получающим социальную доплату к пенсии, пишет «Российская газета».

В итоге, как сообщается, ежемесячные доплаты к пенсии у 4,4 миллиона российских пенсионеров выросли в среднем на 523 рубля. Перерасчет сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи и прожиточном минимуме.

До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожиточного минимума, получали доплату, уравнивающую пенсии с минимумом. Таким образом, пенсии после каждой индексации увеличивались, но объем доплат уменьшался. В связи с этим увеличение пенсии было формальным.

Госдума одобрила поправки в закон «О государственной социальной помощи» в марте. Инициатива направлена на то, чтобы ликвидировать разницу между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону.

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