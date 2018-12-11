Путин продлил заморозку пенсий

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год — до 2021-го. Документ опубликован во вторник, 11 декабря, на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства, которые поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии — иными словами, выплачиваются нынешним пенсионерам. Взносы отчисляются от зарплат россиян, их доля составляет 6 процентов от жалованья работающих граждан.

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Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Он касается только тех, кто родился после 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Впервые накопительная часть пенсий была заморожена в 2014-м. С этого года отчисления в «накопиловку» в размере 6 процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно распоряжаться этими средствами: например, направить на формирование своих накоплений или передать в страховую часть. Заморозка ежегодно продлевалась, а в 2017 году был принят закон о ее продлении сразу на три года — до 2020-го включительно.

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