Раскрыты размеры пенсий в России

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о размерах пенсий в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно данным, самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. Ее средний размер на 1 июня составил 25 173 рубля. На втором месте — пенсии в Ненецком автономном округе (22 050 рублей), на третьем — в Магаданской области (21 508 рублей). В Камчатском крае размеры выплат составили 21 342 рубля, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 21 008 рублей.

Средняя пенсия по России составила 14 144 рубля. Меньше этого показателя оказались выплаты в 46 регионах. Самые низкие пенсии — в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), Дагестане (11 653 рубля) и Калмыкии (12 137 рублей).

В Пенсионном фонде пояснили, что на размер пенсии влияют, в частности, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, а также повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

В декабре ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему региональными властями прибавки в размере 683 рублей 66 копеек. В соцсети появилось послание, в котором Попов утверждал, что подобная доплата унижает его человеческое достоинство, деньги же он попросил направить председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Позже руководитель регионального «Социального центра» Магадана Анатолий Куликов отверг факт отправки Медведеву надбавки.

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