Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ о назначении доплаты и письмо Владимира Попова об отказе от нее опубликованы в сообществе «Магаданский скептик» в Facebook.

В послании пенсионер пишет, что такая прибавка унижает его человеческое достоинство.

Материалы по теме На автомате Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов

Авторы «Магаданского скептика» отмечают, что, поскольку выплата производится из регионального бюджета, целесообразнее было бы отправить эти деньги не главе правительства, а спикеру Магаданской областной думы или губернатору.

Протест Попова — не первый случай, когда российские пенсионеры таким образом выступают против недостаточных, по их мнению, прибавок и низкого уровня прожиточного минимума. Так, в октябре сообщалось о жительнице Новосибирска, которая передала региональному министру труда набор из мыла, веревки, соли и спичек общей стоимостью 89 рублей. Именно на такую сумму в Новосибирской области решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!