Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ о назначении доплаты и письмо Владимира Попова об отказе от нее опубликованы в сообществе «Магаданский скептик» в Facebook.
В послании пенсионер пишет, что такая прибавка унижает его человеческое достоинство.
Авторы «Магаданского скептика» отмечают, что, поскольку выплата производится из регионального бюджета, целесообразнее было бы отправить эти деньги не главе правительства, а спикеру Магаданской областной думы или губернатору.
Протест Попова — не первый случай, когда российские пенсионеры таким образом выступают против недостаточных, по их мнению, прибавок и низкого уровня прожиточного минимума. Так, в октябре сообщалось о жительнице Новосибирска, которая передала региональному министру труда набор из мыла, веревки, соли и спичек общей стоимостью 89 рублей. Именно на такую сумму в Новосибирской области решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров.