Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам. Документ также устанавливает обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

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Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и сформировавшийся дефицит бюджета ПФР. Власти обещали вернуть все замороженные накопления с процентами, однако в дальнейшем от идеи отказались.

Речь идет о пенсионных накоплениях не всех российских граждан, а только тех, кто ранее добровольно уведомил ПФР о формировании накопительной пенсии. В мае 2018 года министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов впервые признал, что правительство вообще не намерено размораживать пенсионные накопления. По словам чиновника, от инструмента пенсионных накоплений власти планируют отказаться.

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