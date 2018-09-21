Российский министр похвастал экономией на пенсиях

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что заморозка накопительной части пенсии за четыре года позволила сэкономить бюджету около двух триллионов рублей. Такое заявление министр сделал во время Евразийского женского форума, передает ТАСС.

«Сейчас уже много лет все 22 процента идут в страховую часть, в солидарную часть, они формируют обычную страховую составляющую. За последние годы, когда это было принято, федеральный бюджет сэкономил порядка двух триллионов. Сэкономил, а люди ничего не потеряли», — заявил Топилин, отметив, что заморозка — «это выдуманный термин».

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При этом еще 10 сентября министр анонсировал продление заморозки пенсионных накоплений россиян вплоть до 2021 года. По словам Топилина, в противном случае Минфину придется осуществлять трансферт в Пенсионный фонд, чтобы покрыть расходы на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющую пенсионными накоплениями компанию ВЭБа.

Впервые накопительная часть пенсий была заморожена в 2014 году. Тогда власти уверяли, что это временная мера, которая продлится всего год. Деньги перевели в Пенсионный фонд вместе со страховой частью, речь идет о тех накоплениях, которые граждане перевели в НПФ. Теперь заморозка продлится вплоть до 2021 года.

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