Отправленная ветераном труда прибавка к пенсии не дошла до Медведева

Руководитель регионального «Социального центра» Магадана Анатолий Куликов отрицает факт того, что пенсионер и ветеран труда Владимир Попов отказался от социальной прибавки к пенсии и направил ее главе правительства России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Куликова, Попов не обращался в центр, никаких заявлений от ветерана не поступало. Руководитель соццентра пояснил, что речь шла о выплате, которая полагается ветеранам труда в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. Куликов утверждает, что Попов действительно обращался в центр, но по иному вопросу.

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«Дело в том, что сейчас он живет в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть меняет место прописки. Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки», — заявил Куликов, отметив, что эти средства перечисляются ветеранам труда и некоторым другим категориям граждан адресно, то есть перенаправить их куда-либо невозможно.

В четверг, 6 декабря, стало известно, что ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему региональными властями прибавки в размере 683 рублей 66 копеек. В соцсети появился документ, в котором Попов утверждал, что подобная доплата унижает его человеческое достоинство, деньги же он попросил направить председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

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