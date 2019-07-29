В России появится социальное такси для пенсионеров

В Челябинской области жители всех сельских территорий смогут пользоваться социальным такси, чтобы посещать государственные медучреждения. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт, передает «БФМ74».

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По ее словам, для запуска социального такси будет закуплено 23 машины, которые в дальнейшем передадут в шесть районных центров социального обслуживания. Услуга будет доступна местным жителям пожилого возраста с 2020 года.

Средства на организацию таких перевозок предоставляются в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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