Названы вызывающие преждевременное старение продукты

Россиян предупредили о продуктах, которые могут вызвать преждевременное старение, сообщает портал «Медикфорум».

Одним из таких продуктов является сахар, который повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающий эластичность и упругость кожи. К отекам по всему телу может привести соль, поскольку употребление этого продукта в больших количествах приводит к задерживанию жидкости в организме.

Кроме того, отмечается, что на состояние кожи лица и эмали зубов оказывают негативное влияние энергетики. Кофеин в таких напитках приводит к аритмии, а кофе как отдельный напиток обезвоживает организм и приводит к образованию морщин и микротрещин. Состояние кожи лица также может испортиться из-за чрезмерного употребления алкоголя — от него могут выступить кровеносные сосуды и появиться припухлость.

Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы. Это объясняется тем, что хлопья, чипсы и попкорн нарушают баланс Омега-3 и Омега-6.

Россиян также предупредили об опасности продуктов из переработанного мяса, поскольку добавки в них вызывают воспаления и отрицательно сказываются на обмене веществ.

Ранее россиян предупредили о негативных последствиях, к которым может привести частое потребление кофе. По словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, более 50 процентов людей, которые часто пьют кофе, при вынужденном отказе от напитка начинают демонстрировать симптомы абстинентного синдрома. У них наблюдается падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли. Так, зависимость от кофе может быть сопоставима с никотиновой.

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