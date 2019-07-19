Российских пенсионеров займут социальным туризмом

В Чебаркуле Челябинской области для пенсионеров разработают специальные маршруты «Социального туризма». Об этом сообщается на сайте газеты «Южноуралец».

По информации издания, культурно-познавательными маршрутами будет заниматься Комплексный центр социального обслуживания населения Чебаркульского городского округа. Так, в честь исполнения ста лет со дня освобождения Чебаркуля от колчаковцев 20 июля, местные жители пожилого возраста смогли посетить Чебаркульский краеведческий музей.

Маршруты разрабатываются в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение», направленного на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В рамках его реализации планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей.

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