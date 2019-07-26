В Татарстане из предпенсионеров сделают веб-дизайнеров

Для жителей Татарстана предпенсионного возраста на базе Казанского техникума информационных технологий и связи откроются курсы веб-дизайна, которые можно будет пройти бесплатно. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального министерства информатизации и связи.

Уточняется, что курсы смогут посещать женщины в возрасте от 51 года до 55 лет и мужчины в возрасте от 56-ти до 60 лет. За 72 часа специалисты научат предпенсионеров создавать сайт, а по окончании обучения выдадут им документ о повышении квалификации. Уточняется, что тем, кто успешно сдаст экзамен, будут выдавать Skills-паспорт международного образца.

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«Профессиональное обучение позволит жителям продолжить трудовую деятельность в соответствии с их профессиональными навыками и физическими возможностями, работать с новым оборудованием, технологиями, программными средствами, а также получить квалификационный разряд в соответствии с имеющейся профессией без изменения уровня образования», — говорится в сообщении.

Подать заявку на обучение можно до 1 сентября, обучение начнется 5 сентября.

Переобучение пожилых россиян будет проводиться в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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