Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры

Большинство россиян сочли образование необязательным условием для получения высокооплачиваемой работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

По данным социологов, за последние годы россияне укрепились в своем убеждении, что образование не оказывает влияния на материальное благополучие. Так, в 1991 году в этом были уверены 47 процентов россиян, а в 2019-м — уже 70 процентов.

Кроме того, отмечают социологи, в последние 11 лет также усилилось скептическое отношение россиян к образованию как к обязательному условию для построения успешной карьеры: в 2008 году об этом заявляли 45 процентов респондентов, теперь — 68 процентов. Россияне также все больше сомневаются в неизбежности непрестижной работы из-за отсутствия диплома (50 процентов в 2008 году и 65 процентов — в 2019-м).

Больше всего скептицизма по отношению к высшему образованию отмечается у молодежи. Так, среди респондентов в возрасте от 18 до 25 о завышении значимости высшего образования заявили 74 процента опрошенных, а не согласились с перспективой низкооплачиваемой работы без диплома 76 процента.

Также в последние три года россияне стали считать образование менее доступным (53 процента в 2016 году и 63 процента — в 2019-м). При этом увеличилась доля россиян, считающих высшее образование необходимостью. Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи. Так, в 2010 году об этом заявляли 6 процентов опрошенных, а в 2019-м — 18 процентов.

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году. В то же время абитуриентов станет больше на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Конкурс на бюджетное отделение в среднем составит 1,9 человека на место вместо 1,4 в 2018-м. Рост числа поступающих обусловлен нацпроектом «Образование», которое предусматривает привлечение студентов из других государств — их доля может вырасти вдвое и составить 425 тысяч человек.

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