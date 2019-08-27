В России опять изменят пенсионную систему

Банк России и Минфин откажутся от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК). На его место придет новая система накопительных пенсий, детали которой объявят через неделю. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

По его словам, когда текст законопроекта появится в широком доступе, начнется публичное обсуждение. Он не исключил, что вопрос поднимут на Московском финансовом форуме, который состоится 12-13 сентября. Моисеев подчеркнул, что система учитывает наработки по ИПК, а главной ее темой станет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

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Концепция ИПК представлена в 2016 году. Взносы на накопительную пенсию в негосударственные фонды в этой системе платит сам работник, а не работодатель, как сейчас. Участие в ИПК должно было дать возможность изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты. Главным оставался вопрос вступления граждан в эту систему — эксперты не могли сойтись, должно ли оно происходить автоматически, как предполагал сделать Минфин, или же быть полностью добровольным, к чему склонялся президент России Владимир Путин. Текст документа так и не стал доступным для обсуждения.

Повышение пенсионного возраста отложило дискуссию об ИПК на неопределенный срок. Тем не менее министр финансов Антон Силуанов в декабре 2018 года не исключал запуск системы с 2020-го. В июле сообщалось, что публичное обсуждение проекта ИПК могут перенести на следующий год по инициативе ЦБ.

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