Российские пенсионеры отказались копить на старость

Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Основными условиями для обеспеченной старости россияне посчитали госгарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны властей. Более половины (58 процентов) участников опроса так или иначе знакомы с альтернативными источниками обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию.

В частности, респонденты готовы рассмотреть альтернативы обязательным отчислениям части дохода в Пенсионный фонд. Например, 21 процент респондентов намерен копить самостоятельно в наличных рублях или валюте, 18 процентов — инвестировать в недвижимость, каждый десятый задумался о страховании жизни или вкладах в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), еще 8 процентов задумались о накопительном страховании. Телефонный опрос проводился 2 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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В начале июля в ходе опроса НПФ «Сбербанка» выяснилось, что треть россиян рассчитывает получать на пенсии 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. 28 процентов респондентов сообщили, что хотели бы иметь в старости минимум 45-60 тысяч рублей в месяц.

В понедельник, 15 июля, стало известно, что в материалах об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов предусмотрен «мораторий», что влечет очередную заморозку пенсионных накоплений. Позднее в Минтруде уточнили, что бюджет еще не сформирован и говорить о решении этого вопроса преждевременно.

Впервые пенсионные накопления заморозили в 2014 году. Тогда это назвали вынужденной мерой, спустя четыре года президент Владимир Путин продлил мораторий до 2021 года.

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