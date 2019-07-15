Минтруд отреагировал на заморозку пенсионных накоплений

Министерство труда и социальной защиты отреагировало на информацию об очередной заморозке пенсионных накоплений россиян. Ведомство утверждает, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) все еще не сформирован, поэтому говорить о решении этого вопроса пока преждевременно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство признает, что в законодательных актах на текущий момент предусмотрен вариант с заморозкой, одобренный Минфином. «Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — заявили в Минтруде.

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Министерство отмечает, что для очередного моратория необходим законопроект, который находится в ведении Минфина. Однако комментировать деятельность коллег из другого ведомства в Минтруде не стали, отметив, что им пока о подготовке такого документа неизвестно.

Ранее 15 июля сообщалось, что в материалах об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов предусмотрен «мораторий», что влечет за собой очередную заморозку пенсионных накоплений.

Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это вынужденная мера, однако в 2018-м президент России Владимир Путин продлил мораторий на разморозку пенсионных до 2021 года.

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