Названа самая главная проблема России

Большинство россиян (59 процентов) считают самой острой проблемой страны рост цен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

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Четверть жителей России полагают, что самой серьезной проблемой страны являются симптомы экономического кризиса, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, за год в России в два раза выросло число тех, кто опасается наплыва мигрантов — в 2018-м их было десять процентов, в 2019-м — уже 18 процентов.

Минэкономразвития в августе ухудшило прогноз на 2020 года по перспективам роста экономики России. Ожидания по инфляции снизились с 3,8 до трех процентов. Ведомство также снизило ожидания по росту ВВП — по итогам 2020 года он составит не два процента, как предполагалось ранее, а 1,7 процента.

В министерстве помимо этого пересмотрели прогноз по изменению реальных располагаемых доходов населения на 2019 год. Ранее в ведомстве предполагали рост на уроне одного процента, а в августе снизили ожидания до околонулевых значений. При этом, по данным Росстата, доходы населения падают в России уже пять лет.

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