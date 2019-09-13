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Чубайс объяснил провалы российской экономики

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Анатолий Чубайс

Ситуация в российской экономике похожа на ту, когда в автомобиле водитель одновременно жмет газ и тормоз. В результате экономика страны «не едет». Такое мнение глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказал на Московском финансовом форуме, сообщает «Интерфакс».

По его словам, управление экономикой и государством «в чем-то простая вещь» и похожа на вождение. «Есть две педали: одна называется газ, другая называется тормоз. Как мы с вами понимаем, нужны и та, и другая. Педаль газа — экономика, первый вице-премьер [Антон Силуанов], педаль тормоза — правоохранительная система», — сказал он.

Чубайс отметил, что оба элемента являются важнейшими для управления любой сложной системой, но в России руководство ухитрилось нажать сразу на обе педали, да «так, что кости трещат». Он назвал нынешнюю политику России в области экономики лучшей с начала 1990-х, однако отметил, что несмотря на это рост ВВП России, согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам года составит всего 1,3 процента. «Ну, называя вещи своими именами, роста нет», — заключил он. По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.

Глава Сбербанка Герман Греф, который является традиционным оппонентом Чубайса на публичных площадках, в ответ на высказывания главы «Роснано» заявил, что проблема несколько глубже. По его мнению, рост ВВП России сдерживается отсутствием современных моделей управления и понимания, как именно развивать экономику. Он также процитировал высказывание императора Александра II о том, что «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно», и добавил, что за почти двести лет проблема управления не исчезла.

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