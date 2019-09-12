Чубайс вышел в интернет и отказался общаться с людьми

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс запустил собственный подскаст. Об этом говорится в сообщении корпорации, опубликованной во «ВКонтакте». Канал Чубайса получил название «Наносвод».

Вести подкаст глава Роснано будет с соведущей — главным редактором Forbes Еленой Тофанюк — они будут рассказывать о «материалах с заданными свойствами, новых строительных и медицинских технологиях, электронике и нанопокрытиях». Первый выпуск подкаста посвящен возобновляемой энергетике. «Среди вопросов, которые обсуждают Анатолий Чубайс и журналист Елена Тофанюк, — природный потенциал России для развития ВИЭ, меры государственной поддержки, текущее состояние отрасли в России и развитие соответствующего технологического кластера», — говорится в анонсе записи.

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Предполагается, что подкасты будут выходить с периодичностью 1-2 раза в месяц. Формат не подразумевает ответов на вопросы аудитории — их предложили задавать Чубайсу лично.

В марте 2019-го Чубайс объявил, что «Роснано» окупила вложенные в нее государством средства, выполнив таким образом возложенную на компанию миссию. По его словам, за десять лет компании, которые появились при прямой поддержке «Роснано», заплатили государству 132,4 миллиарда рублей налогов, хотя в 2007 году на создание корпорации дали 130 миллиардов.

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