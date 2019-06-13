Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Чубайс сослался на опыт Евросоюза, где импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при их производстве. «Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — пояснил он.

При этом Чубайс призвал разобраться с объемами выбросов, и лишь потом думать о введении налога.

В июне 2018 года сообщалось, что климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов. Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.

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