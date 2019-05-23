Нефтегазовый сектор назвали лидером борьбы с экологическими проблемами

Нефтегазовый сектор возглавил борьбу с глобальными экологическими проблемами. Об этом заявил европейский ресурс EU Reporter.

Издание отмечает, что сейчас нефтегазовые компании принимают решительные меры для борьбы с негативным воздействием на экологию. «Отрасль уже предприняла ряд важных шагов наряду с обязательствами по борьбе с глобальными экологическими проблемами. Идет война за более устойчивое будущее Земли, и именно нефтегазовый сектор возглавил эту борьбу», — говорится в статье.

В подтверждение своих выводов ресурс приводит слова немецкого бизнесмена и депутата Бундестага Вальдемара Гердта, который заявил, что человечество достигло этапа, когда оценка воздействия производства на окружающую среду стала приоритетным фактором в рейтинговой системе предприятий. При этом еще недавно, как отметил бизнесмен, основными показателями, составляющими позитивный имидж предприятия, считались его прибыль и дивиденды.

Примером ответственного управления для улучшения существующей ситуации, по мнению ресурса, является британская нефтегазовая промышленность. В частности, выбросы углекислого газа неуклонно снижаются, сократившись на 10 процентов в 2007 году по сравнению с 2000 годом, и эта тенденция продолжается.

Кроме того, все большее количество компаний на развивающихся рынках осознает, что «устойчивое развитие инициирует рост, способствует возможностям получения дохода и стимулирует инновации». Ведущие предприятия все чаще внедряют принцип устойчивого развития в свой бизнес.

В частности, как отмечает портал, лидер российской нефтяной промышленности и крупнейшая в мире публичная нефтяная компания «Роснефть» демонстрирует, как этот сектор быстро приспосабливается к изменяющемуся ландшафту потребностей глобальной окружающей среды. «Компания признает, что необходимо вносить глубокие и долгосрочные изменения и расширять сотрудничество для поиска решений проблем устойчивого развития», — говорится в статье. По мнению отраслевых аналитиков, это следствие международной природы компании — среди ее акционеров есть, например, BP. Также среди крупнейших акционеров российской компании находится один из самых известных суверенных фондов мира — Qatar Investments Authority, который имеет доли в таких глобальных компаниях, какVolkswagen, Deutsche Bank и Glencore.

Вальдемар Гердт считает, что в этом отношении цели и задачи, а также деятельность и инвестиции «Роснефти», направленные на снижение воздействия производства на окружающую среду, являются далеко идущими. «Это благоразумное решение, которое обеспечит будущее «Роснефти» как компании и укрепит ее ведущую роль в добыче углеводородов с использованием экологически чистых технологий и методов», — отмечает ресурс.

Ряд инициатив, такие как Цели ООН в области устойчивого развития, Парижское соглашение об изменении климата, Руководящие принципы ООН по вопросам бизнеса и прав человека, повысили осведомленность и помогли компаниям-участницам объединиться и успешно сотрудничать в поиске ответов на наиболее острые мировые вопросы.

Пообещав резко сократить выбросы по итогам реализации этой политики, в 2018 году «Роснефть» снизила выбросы парниковых газов на 11 процентов по сравнению с показателем 2017 года. За последние пять лет компания уже вложила в «зеленые» проекты более 240 миллиардов рублей и намерена потратить еще 300 миллиардов рублей в ближайшем будущем. Это решение приводится в исполнение при поддержке международных партнеров и акционеров «Роснефти».

Как отмечает ресурс, вклад «Роснефти» в области устойчивого развития отметила член Европарламента от Италии и известная эко-активистка Джулия Мои. «В 2018 году одна из крупнейших в мире нефтяных компаний «Роснефть» подтвердила свою приверженность 17-ти целям устойчивого развития — в повестке ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, призванной объединить все страны для улучшения жизни людей и существования планеты как сейчас, так и в будущем», — отметила депутат. Компания, по ее словам, продемонстрировала свою приверженность решению глобальных проблем и разработке долгосрочных решений для улучшения жизни людей и благополучия Земли. «Отвечая на стоящие перед ней вызовы, "Роснефть" намерена присоединиться к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по сокращению выбросов метана в цепочке поставок в газовый сектор. Кроме того, к 2022 году "Роснефть" собирается выйти на уровень сжигания попутного газа менее чем 5 процентов», — сказала она.

