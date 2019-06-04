«Роснефть» присоединилась к международной инициативе по снижению выбросов метана

Компания «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Об этом говорится в сообщении НК.

Подписанные компанией «Руководящие принципы» нацелены на повышение эффективности мер, направленных на снижение выбросов метана на всех этапах производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли. Кроме того, документ предполагает продвижение рациональной политики и нормативно-правового регулирования выбросов метана, а также обеспечение прозрачности отчетности о выбросах.

Нынешние тенденции говорят о том, что к 2040 году потребность в энергии вырастет на треть по сравнению с сегодняшним днем, считает Роберт Дадли. К этому же времени, по его мнению, «необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов, чтобы мировое сообщество могло стабильно развиваться дальше и соответствовать целям парижской конференции по изменению климата». «Именно это и есть двойной вызов: обеспечить поставки значительно более высоких объемов энергии и вместе с тем значительно сократить уровень атмосферных выбросов. Успеха добьются те компании, которые смогут более эффективно помочь справиться с двойным вызовом и смогут пройти путь энергетической трансформации», — заявил Дадли.

При этом он отметил, что для удовлетворения спроса мир по-прежнему будет нуждаться во всех видах топлива. «В соответствии со сценарием устойчивого развития, разработанного Международным энергетическим агентством, даже в мире, выполняющем цели парижской конференции, доля нефти и газа может составлять до 50 процентов мирового энергобаланса. Россия с ее богатыми ресурсами имеет все шансы успешно конкурировать в этом мире. Именно здесь баррели нефти добываются с одним из наиболее низких в мире уровнем издержек. Именно Россия обладает крупнейшими запасами природного газа, больше, чем в любой другой стране мира», — подчеркнул он.

По словам Дадли, необходимо подчеркнуть все возрастающую роль природного газа в удовлетворении спроса на энергоносители при одновременном сокращении выбросов. «Выбросы от сжигания газа для выработки энергии в два раза меньше, чем от угля. Запасы газа обильны, особенно здесь, в России. Добыча газа в России имеет низкую себестоимость, и его можно поставлять на крупные рынки, как на Востоке, так и на Западе. Но для того, чтобы максимизировать все выгоды от газа, необходимо решить вопрос выбросов метана при производстве газа», — продолжил он.

Глава ВР напомнил, что несмотря на все преимущества природного газа, его главный компонент — метан имеет сильный парниковый эффект при выделении в атмосферу. «Метан не столь долговечен, как углекислый газ, но он более мощный, вот почему необходимо сфокусироваться на комплексных действиях по выявлению, контролю и устранению утечек природного газа. Международные нефтегазовые и другие компании объединились для разработки основополагающих принципов в отношении метана. И я очень рад решению совета директоров «Роснефти» о присоединении к данным принципам, — заявил топ-менеджер. — Сокращение выбросов метана является одним из основных направлений деятельности нефтегазовой климатической инициативы. Эта всемирная организация, возглавляемая главными исполнительными директорами 13-ти национальных и международных нефтегазовых компаний, работает на повышение масштаба и скорости реализации инициатив, в частности, по снижению метана».

Инвесторы нефтегазовых копаний все чаще просят предъявить гарантии того, что их стратегии соответствуют целям Парижской конференции по изменениям климата, отметил Дадли. «Учитывая это, — резюмировал он, — я рад отметить, что при рассмотрении принципов «Роснефти» в области устойчивого развития совет директоров утвердил публичную позицию компании в части приверженности целям ООН в области устойчивого развития».

Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа разработаны в 2017 году и подписаны такими мировыми мейджорами в сфере ТЭК, как BP, Eni, ExxonMobil, Shell, Equinor, Total и другими.

Одной из пяти приоритетных целей стратегии компании в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН, одобренной советом директоров, является «Борьба с изменениями климата». «Роснефть», являясь участником Глобального Договора ООН с 2010 года, проводит модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, создает и выпускает новые виды продукции, которые позволяют снизить объемы выбросов со стороны потребителей и повысить топливную эффективность.

