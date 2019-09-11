Создан план по разгону экономики России

Минэкономразвития внесло в правительство план по ускорению экономического роста России. Об этом глава ведомства Максим Орешкин сообщил в ходе программы «Диалог» на канале «Россия 24».

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По словам министра, план подразумевает планомерную работу по целому ряду направлений. Орешкин при этом отметил, что нет универсального средства для экономики, которое позволило бы сразу обеспечить необходимые темпы роста.

В конце августа глава Минэкономразвития сообщал, что его ведомство по поручению президента разработало дополнительные меры, которые позволят повысить потенциал экономического роста России.

В план входят меры по восьми направлениям. Первое — улучшение инвестиционного климата, второе — повышение эффективности функционирования рынка труда, третье — повышение эффективности госсектора, четвертое — технологическое развитие России, пятое — развитие конкуренции в стране, шестое — финансирование проектов внутри экономики, седьмое — развитие внешнего сектора через наращивание экспорта товаров и услуг, восьмое — модернизация системы госуправления.

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