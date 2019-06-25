Орешкин рассказал о грядущем глобальном кризисе

Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» дал оценку будущему глобальному экономическому кризису. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Так, по его словам, рецессия будет вызвана обратным эффектом глобализации и не будет связана с проблемами в финансовом секторе, как это было в 2008 и 2014 годах. Она будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией.

По мнению министра, чтобы избежать нового кризиса, нужно менять модель глобализации, без этого мир «не увидит нормальной экономической динамики».

Тем не менее Орешкин убежден, что до нового кризиса еще далеко. Период восстановления мировой экономики после глобального кризиса 2008 года еще продолжается, подчеркнул он.

В то же время для России же новый потенциальный кризис может стать затяжным. С другой стороны, по словам главы Минэкономразвития, сейчас страна готова к кризисным временам гораздо лучше, чем раньше.

В настоящий момент у власти имеются такие инструменты, как бюджетное правило, инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс, а снижение цен на сырье, по мнению Орешкина, уже неспособно оказать сильное влияние на рост российской экономики.

В октябре 2018-го премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что мировая экономика во многом стала хуже, чем в кризисный 2008 год.

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