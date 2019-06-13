Президент России Владимир Путин высказался за пересмотр модели глобального развития. На его слова обратило внимание бельгийское издание EU Reporter.

Выступая на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, российский лидер указал на продолжающийся кризис в мировых экономических отношениях. По его словам, глобальная нестабильность вызвана попытками монополизировать новую технологическую волну. В частности, это видно из желания США изгнать с мирового рынка китайскую компанию Huawei, успешно конкурирующую с американской корпорацией Apple.

Это, среди прочего, также является поводом задуматься о необходимости пересмотра роли доллара как мировой резервной валюты, уверен Путин.

Издание резюмирует, что настоящее время на передний план в мировой политике выходят отношения России и Китая. Пока Запад игнорирует возможности Востока, Москва и Пекин успешно работают над созданием собственного мирового порядка, оставляя в проигравших страны Старого Света.

Петербургский международный экономический форум-2019 прошел с 6 по 8 июня. В нынешнем году его посетило беспрецедентное количество участников — более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей — на уровне глав компаний.

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