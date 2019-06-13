Масштабность ПМЭФ-2019 подтвердила высокий статус мероприятия

Масштабность Петербургского международного экономического форума-2019, прошедшего с 6 по 8 июня, с точки зрения численности участников бизнес-сообщества, количества тематических мероприятий и уровня представительства гостей подтвердила самый высокий статус ПМЭФ как мирового экономического форума, который за годы своей работы приобрел статус открытой платформы для обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. Об этом говорится в сообщении организатора форума — фонда «Росконгресс».

За последние 4 года количество участников форума выросло на 60 процентов, и тенденция к росту в ближайшие годы остается. В нынешнем году его посетило беспрецедентное количество участников — более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей — на уровне глав компаний. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини.

В Санкт-Петербург на Форум прибыли 57 иностранных министров, 79 глав иностранного дипломатического корпуса и спикеры парламентов. Также Форум посетили более 80 представителей региональных партнеров Фонда Росконгресс из 37 стран.

Масштабность Форума подтвердило участие более 3500 российских и иностранных компаний, из них более 570 иностранных и свыше 1800 российских компаний были представлены на уровне руководителей. Самая крупная делегация в этом году прибыла из Китая — 1100 человек. Наиболее многочисленные бизнес-делегации приехали из: США — 542, Германии – 334, Великобритании — 312, Франции — 249, Японии — 219, Швейцарии — 190, Италии — 160, Нидерландов — 106 человек.

Впервые Форум посетил один из крупнейших бизнесменов арабского региона Талаль Абу Газале, основатель Talal Abu-Ghazaleh Global. В ПМЭФ-2019 приняли участие 60 представителей рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

«Сегодня ни американские, ни европейские компании уходить с российского рынка не хотят и вряд ли уйдут в перспективе. Развязанные Вашингтоном торговые войны и введенные протекционистские меры чреваты в конечном итоге замедлением роста мировой экономики. Думаю, что в этих условиях в странах Евросоюза уже назревает понимание взаимной выгоды выстраивания добрососедских отношений с Россией», — заявил на итоговой пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На форуме состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Более 50 мероприятий были организованы на тематических площадках.

Основным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. На заседании были затронуты вопросы обострения недобросовестной межгосударственной конкуренции, протекционизма, торговых войн, вводимых в одностороннем порядке санкций и ограничений.

В этом году на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 триллиона 271 миллиард рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Партнерами Форума в 2019 году стали 148 компаний, что в 1,5 раза превышает прошлогодний результат. Среди новых зарубежных партнеров, ранее не принимавших участие в ПМЭФ, стоит особо отметить две крупнейшие компании Саудовской Аравии — национальную нефтяную компанию «Сауди Арамко» и многопрофильную производственную компанию SABIC. К числу партнеров ПМЭФ впервые присоединилась одна из крупнейших в мире авиакомпаний Qatar Airways. Американская социальная сеть Facebook разместила рекламные материалы в официальном журнале ПМЭФ и мобильном приложении Форума. Впервые генеральным партнером Форума стала национальная платежная система «МИР», а генеральным партнером Торжественного приема от имени Организационного комитета стал мобильный оператор Tele2.

Традиционно на ПМЭФ-2019 проходила выставка SPIEF Investment & Business Expo, в которой участвовали 34 экспонента — организации и субъекты РФ. Всего на ПМЭФ-2019 приняло участие 122 экспонента.

Фестиваль культуры, организованный Фондом Росконгресс при поддержке правительства Санкт-Петербурга, проходил четыре дня. Для гостей и участников форума было организовано более 100 мероприятий различной направленности. Свои программы подготовили музеи, театры, концертные площадки, выставочные центры, парки и усадьбы.

В этом году спортивная программа была представлена сразу в трех направлениях: мероприятия по 12 видам спорта, две сессии о спорте в деловой программе и 5 стендов спортивных проектов в выставочной зоне.