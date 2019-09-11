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Медведев отменил советские законы

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2020 года. Об этом председатель правительства заявил в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Медведев пояснил, что в России нужно отменить действия актов, которые мешают развитию страны и ограничивают экономику. Среди отмененных документов — декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, а также постановление Совмина РСФСР об утверждении республиканских технических условий «Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов», датированное 1961 годом.

По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, который ответственен за проведение реформы, своим поручением Медведев поставил рекорд за всю историю правительства. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы. Содержание этого приложения — перечень, состоящий из 220 319 актов», — отметил он.

В начале года Медведев сообщил, что в России действует свыше девяти тысяч нормативных актов, многие из которых приняты еще во времена СССР. Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов с целью сокращения мешающих развитию бизнеса законов.

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