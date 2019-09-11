США и Китай вместе ударили по экономике России

Торговое противостояние США и Китая привело к падению спроса на энергоносители, из-за чего Москве придется корректировать прогнозы по темпам роста экономики. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители — для нас это чувствительно», — пояснил он. По словам Медведева, снижение спроса на ряд товаров не позволит сохранить запланированный рост.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?

В конце августа международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста экономики России по итогам 2019 года. По его оценкам, ВВП страны вырастет на 1,2 процента, а не на 1,6 процента, как предполагалось ранее. В июле свою оценку с 1,4 процента до 1,2 процента снизил и Международный валютный фонд (МВФ).

В Банке России, в свою очередь, спрогнозировали снижение экспорта по итогам года. На заседании 6 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что замедление мировой экономики оказалось сильнее ожиданий и в первом полугодии Россия уже столкнулась с падением физического объема экспорта по широкому кругу товаров.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты — США и Китая — продолжается полтора года. Стороны ввели в отношении друг друга импортные пошлины на сотни миллиардов долларов. Очередной этап переговоров по заключению нового торгового соглашения запланирован на начало октября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!