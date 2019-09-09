Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов

Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума. Об этом пишет Bloomberg.

Только за последний год стоимость золотых резервов России выросла на 42 процента, до 109,5 миллиарда долларов. Сейчас золото имеет самую высокую долю в российских резервах с 2000 года.

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«Массовое замещение долларовых активов золотыми — стратегия, которая позволила Банку России заработать миллиарды долларов всего за несколько месяцев», — сказал стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.

В последние годы российский Центробанк был самым крупным покупателем золота. Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.

Стоимость золота выросла на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая. Из-за нестабильности финансовых рынков инвесторы предпочитают вкладывать деньги в надежные активы, в частности в золото.Отмечается, что в июне стоимость драгметалла на бирже в Лондоне установила максимум за шесть лет, поднявшись в ходе торгов до 1439,21 доллара за унцию.

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