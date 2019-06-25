Цена на золото побила многолетний рекорд

Стоимость золота на бирже в Лондоне в понедельник, 24 июня, установила максимум за шесть лет. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе торгов в понедельник его цена поднялась до 1439,21 доллара за унцию, прибавив 1,4 процента. В то же время серебро подешевело на 0,3 процента, платина потеряла 0,2 процента, а палладий — 0,8 процента.

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По словам главного исполнительного директора второй по величине в России золотодобывающей компании Polymetal Виталия Несиса, нынешний рекордный рост цен является результатом изменения ожиданий по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также эскалации отношений Соединенных Штатов и Ирана, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Они последовали после инцидента, произошедшего на прошлой неделе, когда Иран сбил американский разведывательный беспилотник. В Вашингтоне заявили, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение исламской республики, а ограничения не позволят ему пользоваться американской финансовой системой. Иранская сторона заявила, что американские санкции означают закрытие дипломатического пути между Тегераном и Вашингтоном.

Кроме того, росту стоимости золота способствовали заявления ФРС и центробанков других стран о возможном снижении базовой процентной ставки. В этих условиях инвесторы на фоне ожиданий, что доллар ослабнет, начали переносить сбережения в биржевые фонды, которые обеспечиваются физическим золотом, а также приобретать фьючерсы и опционы на золото.

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