Трамп ужесточил санкции против Ирана из-за беспилотника

США вводят новые санкции в отношении Ирана на фоне усиления напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, 24 июня, передает Reuters.

По его словам, новые санкции нацелены на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Они связаны с тем, что иранская сторона на прошлой неделе сбила американский беспилотник, хотя ограничения были бы введены и без этого инцидента, сказал президент.

Трамп вновь подчеркнул, что США не делают конфликта с Ираном и хотят заключения сделки по его ядерной программе. В то же время Вашингтон не позволит Тегерану владеть ядерным оружием, и иранская сторона должна прекратить спонсировать терроризм, добавил американский лидер.

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Ранее 24 июня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. До этого советник иранского президента Хесамоддин Ашна заявил, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.

21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США 20 июня. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников. При этом Вашингтон утверждает, что это произошло над международными водами, Тегеран же заявляет, что летательный аппарат нарушил воздушную границу.

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