Иран отказался от переговоров с США

Иран не будет вести переговоры в случае сохранения санкций против него. Такое заявление сделал в Twitter советник президента Ирана Хесамоддин Ашна.

«Заявление Америки о готовности вести переговоры с сохранением угроз и санкций неприемлемо», — написал Ашна. Он также отметил, что Тегеран не хочет войны, но и не может считать приемлемым санкционный режим.

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что возможная новая ядерная сделка с Ираном может быть заключена в разных формах, но она в любом случае должна предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия.

21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

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20 июня ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней удерживались в заложниках.

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