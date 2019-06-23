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Трамп рассказал о новой сделке с Ираном

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Возможная новая ядерная сделка с Ираном может быть заключена в разных формах, но она в любом случае должна предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Мне все равно, какого рода будет эта сделка. Может быть, мы договоримся с ними отдельно, может быть, сделка будет включать всех. Что угодно, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия», — сказал американский лидер.

На вопрос о том, чего, по его мнению, хочет Тегеран, президент ответил, что иранцы наверняка хотят переговоров и сделки с США. «Не думаю, что им нравится позиция, в которой они находятся. Их экономика абсолютно разрушена», — приводит агентство слова Трампа.

21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

20 июня ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней удерживались в заложниках.

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