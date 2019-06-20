США опровергли сообщение о сбитом Ираном беспилотнике

Представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан заявил, что Иран не мог сбить американский беспилотник. Об этом информирует Associated Press.
«Американских беспилотников не было над иранской территорией», — заявил Урбан. Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Инцидент якобы произошел в провинции Хормозган на юге Ирана.
20 июня стало известно, что США отправят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, а также беспилотники и самолеты-разведчики. В Пентагоне подчеркнули, что не стремятся к войне, однако намерены защищать свои интересы в ближневосточном регионе.
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