США отправят на Ближний Восток ракетные комплексы из-за Ирана

США отправят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
Также американские военные получат беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики. В ведомстве отметили, что такие меры принимаются для сдерживания Ирана. Как подчеркнули в министерстве, США не стремятся к войне, однако намерены защищать свои интересы в ближневосточном регионе.
18 июня стало известно, что Вашингтон отправит на Ближний Восток тысячу военных. Тогда Пентагон вновь подчеркнул, что не ищет конфликта, однако военнослужащие будут направлены в регион «в оборонительных целях».
14 июня американский лидер Дональд Трамп обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.