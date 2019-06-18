Вашингтон отправит тысячу военных на Ближний Восток из-за Ирана

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку одной тысячи военных на Ближний Восток. Об этом сказано на сайте оборонного ведомства.

Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Отправка военных будет произведена в «оборонительных целях», заверили в Пентагоне.

«Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном. Сегодня принимаются меры для обеспечения безопасности и благополучия наших военнослужащих, работающих по всему региону, и для защиты наших национальных интересов», — говорится в сообщении.

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17 июня Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН сообщил, что Вашингтон планирует нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана. Также отмечалось, Вашингтон хочет нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке и направить в этот регион больше солдат.

14 июня американский лидер обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

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